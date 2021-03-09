رسالة خاصة من أحمد حلمي لوالدته ومنى زكي بمناسبة يوم المرأة العالمي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه النجم أحمد حلمي، رسالة إلى والدته وزوجته النجمة منى زكي، بمناسبة حلول يوم المرأة العالمي والذي وافق أمس الاثنين 8 مارس الجاري.

ونشر حلمي صورة له مع والدته، وأخرى مع زوجته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "الثامن من مارس هو يوم المرأة العالمي.. لو كان بيدي لسطرته في كتب التاريخ.. فهي اللون المكمل لكل صورة فيعطيها المعنى.. هي الكنز الذي نجده في المحنة.. هي الضحكة المكملة لكل فرحة.. هي الضوء اللامع في أي عتمة.. هي الذراع وهي العضد.. شجعوهن.. فلنكن سندا لهن فلولاهم ما كنا.. فهن من كانوا سببا في وجودنا فخرجنا من أرحامهن".

أضاف: "شكرا يا أمي على ما أعطيتني إياه من سنين عمرك حتى أصبحت رجلا يحترم كل امرأة ويقدرها.. شكرا لشريكتي في الحياة على وجودك في كل لحظة معي كتف بكتف.. فكنتي دائما نِعمَ الحبيبة والزوجة والصديقة ونِعمَ الأم.. شجعوهن فلولاهم ما كنا".

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة" (2019) تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، وشارك في بطولته النجوم: منة شلبي، بيومي فؤاد، حسن حسني، خالد الصاوي، إنعام سالوسة، انتصار، عبدالرحمن أبو زهرة، سامي مغاوري، ولطفي لبيب، محمود الليثي.

بينما آخر أعمال منى زكي فيلمها "الصندوق الأسود" مع محمد فراج ومصطفى خاطر، عام 2020.