ابتسام تسكت بنمط موسيقي جديد مع لايف ستايلرز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تعاقدت شركة “لايف ستايلرز ستوديوز” مع النجمة المغربية ابتسام تسكت على إنتاج أغنية جديدة سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

تفاصيل الأغنية لا تزال سرية، لكن يمكن الكشف انها ستكون من الحان المبدع Beno الذي سيقدم تسكت بنمط موسيقي جديد.

ومن المتوقع ان يشكل التعاون مفاجأة مميزة لجمهور ابتسام الكبير، على ان تبصر النور في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر ان لايف ستايلز ستوديوز طرحت مؤخراً أغنية “شكراً” للنجمة كارول سماحة وأغنية “بقالي كتير” للنجم هاني شاكر بفيديو كليبين مستقلين ولكن برواية مشتركة وحضور كلٍ منهما بدور تمثيلي بفيديو كليب الآخر. وحظي هذا العمل الفني الموسيقي الأول من نوعه إقبالاً كبيراً جداً، ودخول النجمين كارول سماحة وهاني شاكر ضمن قائمة الترند بمعظم الدول العربية واليوتيوب وبعض المنصات الموسيقية الرقمية.

كما أصدرت الشركة أغنية “زي وردة” للنجمة السورية فرح يوسف والتي شكّلت عودة للأخيرة إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب، وأغنية أخرى للفنانة المصرية ياسمين علي بعنوان “نفسي تعرف”.