أنغام تحتفظ بذكرى شقيقتها بطريقة مميّزة وهذا موقفها من الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة MBC مصر، كشفت الفنانة أنغام عن كواليس إصدار أغنيتها الجديدة “هو نفس الشوق”، وسر الحائط الذي ظهر في كليب الأغنية وعليه مجموعة من صور الفنانين الراحلين ومن ضمنهم شقيقتها الراحلة غنوة.

حيث أوضحت أن كلمات الأغنية في قسم معين منها تتحول من الكلام عن الحب بين الرجل والمرأة إلى نوع آخر أقوى من الحب، لا يصغر ولا يقل، وقالت: “في ناس معينين عمرهم ما حايرجعوا، لكن حايفضلوا في ذكرياتنا ومهمين جدا لمشاعرنا وحياتنا. ما شوفتش أحلى من نجومنا اللي فقدناهم ومنهم ناس عزاز على قلبي قوي، زي الموزع الموسيقي الكبير طارق عاكف- الله يرحمه – اللي فقدناه من شهور، ورياض الهمشري الملحن الكبير، والمايسترو خالد فؤاد، ناس ليهم وضع خاص عندي”.

ورداً على سؤال أديب لها: “لسه قلبك قادر يحب؟”، قالت أنغام: “هو سؤال لطيف جداً وغريب في نفس الوقت. أنا باستغرب ليه البني آدم ممكن يوقف يحب، دي حاجة بين إيدين ربنا”.

وعن اختيار موعد طرح الأغنية، قالت أنغام إن الأغنية معها منذ عامين، وكان المفترض أن تطرحها ضمن ألبوم “حالة خاصة جدا”، لكنها تعطلت لأسباب فنية، وعاتبها الشاعر أسامة مصطفى على ذلك، لكنها قالت له إن الأغنية ستنزل في توقيت أحسن بمفردها، وجاء الوقت الذي شعرت فيه برغبة في قول “هو نفس الشوق”.