رسالة حب صريحة من أحمد حلمي لمنى زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: احتفى الفنان المصري أحمد حلمي بيوم المرأة العالمي من خلال رسائل وجهها إلى النساء عموماً وإلى والدته وزوجته الفنانة منى زكي خصوصاً.

ونشر صورتين له مع كل منهما وأرفقما بالتعليق: “الثامن من مارس هو يوم المرأة العالمي. لو كان بيدي لسطرته في كتب التاريخ. فهي اللون المكمل لكل صورة فيعطيها المعنى، هي الكنز الذي نجده في المحنة، هي الضحكة المكمله لكل فرحة، هي الضوء اللامع في أي عتمة. هي الذراع وهي العضد، شجعوهن، فلنكن سنداً لهن فلولاهم ما كنا، فهن من كانوا سبباً في وجودنا فخرجنا من أرحامهن”.

وأضاف: “شكراً يا أمي على ما أعطيتني اياه من سنين عمرك حتى أصبحت رجلً يحترم كل امرأة و يقدرها”.

وتابع: “شكراً لشريكتي في الحياة على وجودك في كل لحظة معي كتفٍ بكتف، فكنتِ دائماً نِعمَ الحبيبة و الزوجة والصديقة ونِعمَ الأم. شجعوهن فلولاهم ما كنا”.

وتفاعل معه الكثيرون وأثنوا على العاطفة الكبيرة التي يحملها لكل من والدته وزوجته وحققت الصورتان أكثر من 263 ألف إعجاب.