منى أبو حمزة للمرأة في يومها: “علّكِ تحكمين سنة ليكون السلام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــــرد: وجّهت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة بمناسبة يوم المرأة العالمي عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” رسالة تحدثت فيها عن دور وأهمية المرأة في المجتمع.

وكتبت أبو حمزة: “‏كل سنة وأنتِ التفوق، كل سنة وإنت السخاء، كل سنة وأنتِ الرِفق، كل سنة وأنت الإنصاف. علّكِ تحكمين سنة ليكون السلام”.

تغريدة منى أبو حمزة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، فقال لها أحد المتابعين: “لم أستطع إنقاص حرف واحد لمعايدتك فأنت كل ما ذكرتِ وأكثر بكل ما للكلمة من معنى !!! مثقّفة لطيفة موضوعيّة ومناصرة للحق مقاومة و مسالمة و محبّة و متصالحة مع ذاتك متقّدة الذكاء و السحر و الجمال ! وأنا بكل ما أقوله لست أمتدحك بل أصفُكِ وصفَ المتابع !”، وقالت متابعة أخرى: “ينعاد عليكي ست منى أنتِ خير من يمثّل المرأة العربية”.