هذا ما وعدت به رانيا يوسف أهل الصعيد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فتحت الفنانة رانيا يوسف خطَّ بثٍ مباشراً مع جمهورها للرد على أسئلتهم، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص على “إنستغرام”.

ووعدت رانيا خلال إجابتها على سؤال من أحد متابعيها بزيارتها لصعيد مصر في القريب العاجل، عندما أجابت على سؤال: “عاوزين نشوفك في الصعيد”، بالقول: “بإذن الله أزوركم قريب”.

وكانت رانيا يوسف قد ردّت على الإعلامي تامر أمين بعد هجومه على أهل الصعيد- خلال الأيام الماضية- وهو ما تسبب في وقف برنامجه في قناة “النهار” وحسم راتب شهر منه للتبرّع به لإحدى المؤسسات الخيرية.

وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “(هدى شعراوي- المنيا- صعيد مصر)، (ثريا حلمي- المنيا- صعيد مصر)، (سامية جمال- بني سويف- صعيد مصر)، (سناء جميل- المنيا- صعيد مصر)، (كريمة مختار- أسيوط- صعيد مصر) (الدكتورة عواطف عبدالرحمن- أسيوط- صعيد مصر).. تحية للمرأة الصعيدية التي شرفت مصر في جميع المجالات”.

ويُعرض لرانيا يوسف حالياً مسلسل «اللعبة 2» بطولة: هشام ماجد وشيكو ومي كساب وأحمد فتحي ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامي مغاوري وأوتاكا، وتدور أحداثه حول “وسيم” و”مازو”، وهما الزميلان اللذان منذ صغرهما يتنافسان مع بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما.