تغريدة “أسسْتُ منصةَ تويتر للتو”.. سعرها 2.5 مليون دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: عرض رئيس شركة “تويتر” وأحد مؤسّسيها جاك دورسي، أول تغريدة بالمنصّة على الإطلاق “أسست منصّة تويتر للتوّ” التي نشرها في 2006، للبيع باعتبارها توقيعاً رقمياً فريداً، وذلك على موقع لبيع التغريدات النادرة “كرموز غير قابلة للاستبدال”.

وتلقّت تغريدة دورسي التي نشرها على حسابه في مارس 2006 على عروض بلغت 2.5 مليون دولار حتى الآن.

وأُدرجت التغريدة للبيع على موقع “Valuables by Cent”، وهو سوق للتغريدات أُطلق نشاطه قبل ثلاثة أشهر.

ويقارن مؤسسو المنصة، في منشور على الموقع، شراء التغريدة بشراء توقيع شخصي بخط اليد أو قطعة تذكارية.

ويقول المنشور: “قد يمثل امتلاك أي محتوى رقمي استثماراً مالياً، إذ يمكن أن يحمل قيمة عاطفية. ومثله مثل التوقيع على بطاقة بيسبول، يعد الرمز غير قابل للاستبدال في حد ذاته بمثابة توقيع صاحبه على المحتوى، الأمر الذي يجعله نادراً وفريداً من نوعه وله قيمة”.

عروض الشراء

وتشير عروض قديمة لتغريدة دورسي، إلى أنها طُرحت للبيع أول مرة في ديسمبر الماضي، بيد أنها جذبت مزيداً من الاهتمام، بعد أن غرّد لها دورسي برابط، يوم الجمعة، وسجلت مشاركة على المنصة آلاف المرات.

وكانت عروض الشراء قد وصلت، في غضون دقائق من نشر التغريدة، إلى ما يزيد على 88 ألف دولار.

لكنها سجلت أعلى عرض شراء، يوم السبت، تجاوز قيمة مليوني دولار.

ووفقًا لشروط موقع “Valuables by Cent”، سيذهب 95 في المئة من قيمة بيع التغريدة إلى كاتبها الأصلي، بينما يذهب الباقي إلى الموقع.

والرموز غير القابلة للاستبدال، هي ملفات رقمية تقوم بدور التوقيع الرقمي للتحقق من ملاك الصور ومقاطع الفيديو وغيرها من المواد على الإنترنت.

ويقول موقع “فاليابلز”: إن المشتري سيحصل على شهادة رقمية موقعة بنظام التشفير ستشمل بيانات وصفية للتغريدة الأصلية.

وستبقى التغريدة متاحة على موقع “تويتر”.