شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد فراج بالندوة التثقيفية: يحيا الشهيد اللى ضحى بدمه وقال تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد فراج خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، إن لكل شهيد حكاية، من يوم ميلاده وحتى يوم الاستشهاد، مضيفا: "كان البطل أد التحدي، قال أبوه ابنى فدا تراب البلد، وأمه قالت هو ابن مصر قبل ما يكون ابني".

وأضاف "فراج": "هو اللى كان في المدرسة يقف تحية للعلم ، تعظيم سلام للبطل اللى مخفش ولا انحنى ، ملاحمه مصرية متربى هنا يشبه لنا ، هنا كلنا طريقنا واحد، كلنا على قلب رجل واحد، عايشين بفخر وعزة، دم الشهداء ما رحش هدر، عايشونا وعيشوا أهالينا في أمن وأمان وبفضل الله رجعت الحياة طبيعية في سيناء.. يحيا الشهيد اللى ضحى بدمه وقال تحيا مصر".