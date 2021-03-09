شكرا لقرائتكم خبر عن كانوا هيرموها فى البحر.. كيف نجت هدى سلطان من الغرق بأعجوبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرًا ما يلعب القدر دوره فى حياة الإنسان ليكتب له النجاة من الموت فى آخر لحظة وبترتيبات بعيدة عن إرادته، وكثيرًا ما تعرض نجوم الزمن الجميل للعديد من المواقف التى أوشكوا فيها على الموت والخطر ولكن كان للقدر ترتيبات أخرى كتبت لهم النجاة فى آخر لحظة.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة الكبيرة هدى سلطان التى حكت لمجلة الكواكب فى عدد نادر صدر عام 1955 كيف نجت من الغرق بأعجوية.

وقالت هدى سلطان إنه أثناء تصوير فيلم "حميدو"، كان المشهد يقتضى أن زوجها الفنان فريد شوقى سيحملها ويلقى بها فى البحر ليتخلص منها، وطلب المخرج نيازى مصطفى من فريد شوقى أن يحمل هدى سلطان ويلقى بها فى البحر فى منطقة من شاطئ الإسكندرية كانت معروفة بصلاحيتها لتصوير هذه المشاهد.

وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أنها شعرت بالخوف وأخبرت المخرج أنها قلقة وتشعر بالخطر من هذه المنطقة ومن تصوير المشهد، فضحك نيازى مصطفى والعاملين بالفيلم واتهموها بالتشاؤم والمبالغة فى المخاوف، ولكنهم اتفقوا على تصوير المشهد فى منطقة أخرى من الشاطئ حتى تطمئن.

وأوضحت هدى سلطان أنه فى اليوم المحدد للتصوير ذاع بين الناس أن اثنين من المصطافين غرقا فى نفس المنطقة وفى نفس الوقت الذى كانت ستصور فيه الفنانة الكبيرة مشهدها، وهنا اندهش الجميع صاح نيازى مصطفى قائلاً:"انتى فيكى شيء لله ياهدى واتكتب لك عمر جديد"