شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "الاختيار 2": المسلسل يوثق مرحلة مهمة فى تاريخ مصر من 2013 إلى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هاني سرحان مؤلف مسلسل "الاختيار 2: رجال الظل" إنه أوشك على الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، مضيفًا في بيان صحفي أن المسلسل يوثق مرحلة مهمة في تاريخ مصر ويسلط الضوء على بطولات ضباط الشرطة سواء ضباط الأمن الوطني أو العمليات الخاصة كما يستعرض جانب من حياتهم الاجتماعية أيضاً".

وأشار سرحان إلي أن المسلسل يتحدث عن أحداث مهمة وقعت في مصر في الفترة ما بين 2013 حتى 2020، مشيرًا إلى أن كتابة مسلسل "الاختيار 2" يعتبر تحديًا له لأنه نوع مختلف عن ما قدمه سابقاً في مسلسلات، حيث يحكي ويكتب قصصًا شخصيات حقيقية واقعية وصعوبة تحويل حياتها إلى سيناريو خاصة أنها شخصيات قدمت للوطن الكثير.

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولى، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.