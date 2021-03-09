"مشاريعك فاشلة".. ليلى زاهر تكشف معاناتها مع الجمهور بسبب "في بيتنا روبوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعربت الفنانة الشابة ليلى زاهر خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس المذاع على قناة أم بي سي عن سعادتها بمسلسل في بيتنا روبوت.

وتابعت ليلى: "سارة أحلى دور عملته في حياتى، والناس في الشارع بتوقفنى تقولي حرام عليكي اللي بتعمليه في يوسف ومشاريعك الفاشلة".

واستكملت:" بضطر أرد على الناس وأحاول أقنعهم وبقول والله أنا ليلى وسارة في المسلسل".

وأضافت:"شيماء سيف كانت بتعمل فينا مقالب كتير في الكواليس طول الوقت".

مسلسل "في بيتنا روبوت"، بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامي، أوتاكا، مي دياب، نيللي محمود.