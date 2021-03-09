خاص| فريدة سيف النصر سيدة غجرية في مسلسل "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تشارك الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر، بعمل درامي جديد في دراما رمضان المقبل وهو مسلسل "موسى" أمام الفنان محمد رمضان.

وكشفت فريدة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن شخصيتها التي تظهر من خلالها بالمسلسل، حيث تجسد دور سيدة غجرية.

وأوضحت، أنها اعتادت على المشاركة في عمل واحد فقط بأي موسم درامي، مؤكدة أنها تعلمت ذلك من الأساتذة الكبار في التمثيل، وحتى تكون أكثر تركيزا في الشخصية التي تقدمها للجمهور، وأن يكون لديها الوقت الكافي لدراسة الشخصية جيدًا.

وأضافت فريدة، أنها استطاعت في دراما رمضان الماضي أن تخطف الأضواء بشخصية "الحاج أحمد" التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل"الفتوة"

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.