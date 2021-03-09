يهودية رفضت الخروج من مصر ووقفت أمام كبار النجوم.. من هي فيكتوريا كوهين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم ذكرى وفاة الفنانة فيكتوريا كوهين، والتي برعت في تجسيد العديد من الأدوار أبرزها السيدة الشديدة البخل والخادمة، وغيرها من الشخصيات.

وتزامنًا مع هذه المناسبة نستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة:

- ولدت فيكتوريا كوهين في 5 يناير عام 1891، لأسرة يهودية.

- بدأت مشوارها الفني في عمر الـ32، من خلال فيلم "برسوم يبحث عن وظيفة" عام ١٩٢٣.

- شاركت في عدد من الأعمال الفنية أبرزها "أنا وهي وهو، آخر شقاوة، بين القصرين، زقاق المدق، جهنم في الرمال، النشال، رابعة العدوية، المشاغبون، قصر الشوق، أجازة صيف، النصف الأخر".

- وقفت فيكتوريا كوهين أمام كبار النجوم بينهم نجيب الريحاني، يوسف وهبي، فؤاد المهندس، إلا أنها لم تشتهر بالقدر الكافي وظلت تعمل في أدوار ثانوية (كومبارس).

- تمسكت فيكتوريا كوهين بالبقاء في مصر، عندما اتخذت العديد من الأسر اليهودية قرار الهجرة إلى إسرائيل وفرنسا وغيرهما من الدول الأجنبية.

_ كان آخر أعمالها فيلم "النصف الآخر" والذي عرض بعد وفاتها بعام.

- توفيت فيكتوريا كوهين في ٩ من شهر مارس عام ١٩٦٦، عن عمر يناهز ٧٥ عام.