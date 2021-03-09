خناقة بين مصطفى قمر وأحمد التهامي في "فارس بلا جواز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان مصطفى قمر عن مشهد خناقة وضرب يجمعه مع الفنان أحمد التهامي من كواليس تصوير مسلسل "فارس بلا جواز".

ونشر قمر، مقطع فيديو للمشهد عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "في فارس بلا جواز - استمتعت بوجود ضيف غالي.. أخويا وحبيبي أحمد التهامي في حلقتين حلوين".

وأضاف: "نورتني يا تهامي، بس ما تزعلش أنا حافضل أضرب فيك كدة لغاية ما تتعب".

مسلسل "فارس بلا جواز" يشهد عودة مصطفى قمر للدراما التليفزيونية بعد غياب 11عاما، ويشارك في البطولة كل من طارق عبدالعزيز وشيري عادل وسليمان عيد ومحمد ثروت، وطارق الإبياري، وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.