محمد هنيدي عن فيديو متحرش طفلة المعادي: أظهر وحشاً يعيش متخفياً بيننا

محمد اسماعيل - القاهرة - نصح الفنان محمد هنيدي بعدم مشاهدة مقطع الفيديو المتداول للمتحرش بطفلة المعادي، لأنه مرعب لدرجة مخيفة، لكن الحسنة الوحيدة به هو إظهار وحش من وسط وحوش كثيرة تعيش بيننا، متخفيا بوجه "بلاستيك" وصفات بشعة- على حد تعبيره.

وقدم "هنيدي" الشكر للشرطة المصرية عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" على سرعة القبض عليه، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء تحرشه بطفلة داخل مدخل عقار بالمعادي.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات، أن المتهم هو "م. ج" ٣٢ سنة، وتم ضبطه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليه داخل مدخل عقار وتحرشه بها والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

ويظهر أيضا في الفيديو صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار وتشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا حتى تم ضبطه.