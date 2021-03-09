شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر وأنغام وتامر عاشور وروبي أبرز نجوم "سينجلات" شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الساحة الغنائية فى شهر مارس الجارى، نشاطًا ملحوظًا من قبل نجوم الغناء الذين قرروا طرح أغانٍ جديدة على طريقة السينجل، لإنعاش السوق فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث طرح الفنان فضل شاكر أغنية "لسه الحالة ما تسرش" من كلمات حسام سعيد إسماعيل ومن ألحان محمود أنور ومن توزيع موسيقي صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور.

وطرح محمد رمضان الأسبوع الماضى، أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "أنا البطل" على يوتيوب، والأغنية من كلمات كالوشا الفنار وإسلام شندى، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج حسام الحسيني، ولأول مرة يستخدم محمد رمضان اسمه فى أغنية.

أما الأغنية الثالثة التى تم طرحها فى مارس الجارى، "زى مانا" للمطربة أمينة، من كلمات عماد عبيد، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، والأغنية الرابعة طرحها السوري محمد باش نجم برنامج ستار أكاديمي، من كلماته وألحانه وتوزيع جون موسى وميكس وماسترينج هشام بندقجي.

كما سجلت أنغام اسمها فى نجوم سينجلات شهر مارس، بطرح كليب أغنية "هو نفس الشوق"، وهى من كلمات أسامه مصطفى، ألحان مصطفى العسال و توزيع محمد العشى، ونفس الأمر بالنسبة للفنان مدحت صالح الذى طرح أغنية "وردى" ثالث أغنيات ألبومه الجديد "يتقال" وهى من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع موسيقى محمد شفيق.

وطرحت المطربة ياسمين علي فيديو كليب جديد بعنوان "نفسي تعرف"، من كلمات صهيل، ألحان محمود خيامي، والتوزيع الموسيقي محمود الشاعري، وكذلك طرح المطرب رامى جمال، أول أغانيه باللهجة الخليجية بعنوان "بتتجاوز"، ومن كلمات سعود بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان رامى جمال، توزيع أحمد إبراهيم.

ومن المنتظر طرح عدد آخر من الأغانى خلال شهر مارس الجارى، وعلى رأسهم أغنية "بقول عادل" للمطرب تامر عاشور حيث طرح برومو الأغنية ونشر مقطع قصير من الكليب عبر حسابه على توتير، كما انتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ماتيجى نتكلم"، من ألحانه، وكلمات وائل توفيق، وتوزيع موسيقي كريم عبد الوهاب، ومن مطلع الأغنية:"ما تيجي نتكلم.. أنا وانتي نصارح.. بعضنا نصفي اللي ما بينا.. ومنها نريح قلبنا"، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب.

أما المطرب حكيم روج لأحدث أغانيه "اطلعلى بره" من خلال حسابه على موقع إنستجرام، وذلك بعدما نشر البوستر الرسمي، وهى من كلمات ملاك عادل، وألحان أحمد ميدو، و توزيع الموسيقى إسلام ساسو.

أنتهت النجمة روبى من تصوير أغنية "أنا لو زعلانة"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان خالد حلمى، وتوزيع أحمد إبراهيم، للمنتج وليد منصور، الذى يتولى إنتاج ألبوم روبى بالكامل.

وانتهى المطرب الشاب مينا عطا من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "قشطة وعسل"، من كلمات وألحان وتوزيع محمد شفيق، وقام بتصويرها بلبنان مع المخرج سامى بساط.