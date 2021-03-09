ظافر العابدين ممثلاً ومخرجاً لفيلم "غدوة" التونسي

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"الخليج 365" من بيروت: أعلن الفنان التونسي ظافر العابدين عن بدء تصوير فيلمه الروائي الطويل "غدوة" خلال ندوة صحفية عُقدت الجمعة في مركز الفنون المعاصرة بالعاصمة التونسية، وسيكون الفيلم السينمائي من بطولته وإنتاجه وإخراجه، وهي تجربته الأولى في عالم الإخراج.

وأكد الفنان التونسي أنه كان يفكر منذ فترة طويلة بدخول مجال الإخراج، لكن كان ينتظر الفكرة الجيدة والتوقيت المناسب، مشيراً إلى أنه يشعر حالياً بعد الكثير من التجارب السينمائية كممثل أن الوقت قد حان لإقدامه على هذه التجربة؛ خاصة وأنه وجد القصة التي يقدمها كمخرج وهو فيلم "غدوة"، الذي يعمل على تحضيراته النهائية حالياً، للبدء في تصويره قريباً..

وأضاف أن مجال التمثيل يعد غرامه الأول، لكنه قرر إخراج هذا العمل لأن لديه رؤية كاملة له بجميع شخصياته؛ ولهذا لا يرى مانعاً من خوض تلك التجربة، موضحا أنه يملك وجهة نظر خاصة عن القصة التي اختارها لإخراجها، ويحب أن ينقل هذا الإحساس إلى مشاهدين الفيلم بعد الإنتهاء منه.