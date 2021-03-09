منال سلامة تحصد نجاح برنامجها "حلو الكلام"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من بيروت: تحصد الفنانة منال سلامة نجاح برنامجها اليومي الذي يبث على قناة صدى البلد ويحمل عنوان "حلو الكلام" محققة مئات الالاف من المشاهدات على المختف حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج الذي يتناول مختلف اهتمامات الاسرة المصرية والعربية، من خلال فقرات متعددة تتنوع ما بين الفني والطبي والديني والاجتماعي وفقرة المطبخ التي تقدم فيها اطباق متنوعة من دول مختلفة.

وابدت سلامة عن سعادتها بتقديم محتوى جديد بشكل غير تقليدي وقالت: "ان البرنامج هدفه بشكل عام اننا نقدم للناس النماذج الايجابية اللي في مجتمعنا وناس مكافحة قدرت توصل بتعبها وصبرها علشان الشباب تشوف قدوة ناجحة تقتدي بيها لاننا للاسف الشديد بنفتقد القدوة في ايامنا دي، والجيل الجديد بيدور انه يكسب فلوس بسرعة بدون تعب، وكمان اقدم الموهوبين في كل المجالات واصريت يكون فيه فقرة دينية بنقدم فيها الدين المعاملة وبناقش فيها صلة الرحم وعلاقة الزوجين ببعض والاب بابنائه والجيران ببعض ومواضيع وقيم احنا مفتقدينها، حتى لما بناقش طبيب في الفقرة الطبية باحاول احط نفسي مكان المشاهد واسأل اسئلته وكمان في فقرة المطبخ بنحاول نقدم وصفات من دول مختلفة".

واضافت نحن نختار الموضوعات التي تهم مختلف الفئات العمرية للاسرة ومناقشتها مع المختصين وتقديم حلول او نصائح او محاولة احياء تراث او قيمة من قيم المجتمع.

يشار إلى أن الفنانة منال سلامة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية وشقيقة الفنان شريف سلامة وزوجة المخرج عادل أديب، ولها عدد كبير من الأعمال الفنية المميزة عند الجمهور منها، لن أعيش في جلباب أبي - أولاد الأكابر - ليالي الحلمية - امام الدعاة - ضمير ابلة حكمت – العائلة – شارع الموردي – ام كلثوم – قلبي دليلي – اوبرا عايدة – جبل الحلال والعديد من الاعمال الاخرى ، كما أن آخر أعمالها مسلسل "عائلة الحاج نعمان" عام 2018 ..

