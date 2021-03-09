"فاضل 3 أيام".. رانيا يوسف تروج للجزء الثاني من "مملكة إبليس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة رانيا يوسف، على الترويج للجزء الثاني من مسلسل "مملكة إبليس".

ونشرت "رانيا" الفيديو الترويجي للعمل الخاص بقناة (إم بي سي)، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "3 أيام ويبدأ الجزء الثاني من مسلسل (مملكة إبليس)، 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية على MBC1 ".

وكانت الجهة المنتجة للمسلسل عرضته جماهيريا من قبل عبر منصة شاهد الرقمية، خلال الأشهر الماضية.

تدور أحداثه حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي إبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أسرار وخبايا عن ماضي إبليس، تغيّر الموازين.

المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، تأليف محمد أمين راضي، ويتقاسم بطولته غادة عادل، ورانيا يوسف،وأحمد داوود، وصبرى فواز، سلوى خطاب، وكريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح.