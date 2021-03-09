كريم فهمي: مسلسل "عرض خاص" له مكانة خاصة في قلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان كريم فهمي عن مسلسله الأول "عرض خاص" الذي عرض منذ 11 عاما

ونشر كريم بوستر المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عرض خاص مش مجرد أول مسلسل ليا.. المسلسل ده كان ليه الفضل بعد ربنا إني أبقى موجود وأبدأ رحلتي في التمثيل".

وأضاف: "شكرًا هاني أسامة وهادي الباجوري على اختياركم ليا من عشر سنين تقريبا، وهيفضل (عرض خاص) له مكانه في قلبي كبيرة، وفي انتظار من هاني وهادي جزء تاني بأبطال جداد وشرف ليا إني أشارك فيه لو حابين طبعًا".

"عرض خاص" تدور أحداثه حول خمسة شباب يحاولون دخول عالم جديد عليهم وهو عالم الفن. الخمسة يشتركون في الحلم نفسه رغم اختلاف أسباب رغبتهم في تحقيقه، ورغم اختلاف صفاتهم الجسمانية والنفسية ومستوياتهم الاجتماعية والمادية، ويقودهم طوال الطريق فنان مثقف وواع هو د.عزت أبو عوف.

المسلسل بطولة دينا الشربيني وياسمين رئيس وعزت أبو عوف وكريم فهمي ونيكول سابا وأحمد الفيشاوي وآسر ياسين، وعدد من الفنانين، ومن إخراج هادي الباجوري.