"تمتعينا بفنك العظيم".. نادية الجندي تحتفل بعيد ميلاد سميحة أيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، متابعيها وجمهورها، احتفالها بعيد ميلاد صديقتها الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

ونشرت نادية صورا تجمعهما، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "صديقتي وحبيبتي.. الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.. كل سنة وأنتِ طيبة وبخير وبسعادة..عيد سعيد".

وأَضافت: "سنة جميلة عليكي وربنا يديكي الصحة يا رب، وتمتعينا بفنك وأداءك العظيم الراقي، وحشتيني وبحبك أوي ووحشني الشغل معاك يا فوززز".

وتحتفل سميحة أيوب بعيد ميلادها يوم 8 مارس إذ أنها من مواليد 1932، وهي صاحبة ثاني أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية - بعد أمينة رزق - حيث كانت بدايتها الاحترافية من خلال فيلم (المتشردة) سنة 1947م، وسنوات عملها السينمائي والتلفزيوني تجاوزت الـ 73 عامًا.

وشاركت الفنانة نادية الجندي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، وهو من بطولة نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.