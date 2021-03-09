شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا صنعت أمازون عطلة نهاية أسبوع سينمائية ناجحة بـ"Coming 2 America’s" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعت شبكة أمازون برايم لإثارة ضجة كبيرة في الفترة التي تسبق إطلاق فيلم "Coming 2 America’s" في 5 مارس، فى الوقت الذى كانت دور السينما في مدينة نيويورك تتدافع لإعادة افتتاحها في جميع أنحاء البلاد، بعد الاغلاق بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وكان مقررًا فى البداية أن يتم إصداره في دور سينمائي من قبل شركة Paramount Pictures يوم 7 أغسطس عام 2020، وتم تأجيله إلى 18 ديسمبر 2020، ثم حصلت شبكة أمازون على حقوق عرضه، وأصدرته على خدمة البث الخاصة بهم يوم 4 مارس الجارى، قبل يوم من الموعد المخطط له.



Coming-2-America

وعلى الصعيد العالمي، تعاونت Amazon Studios مع الموزعين المحليين في نيجيريا وجنوب أفريقيا، ما جعل الفيلم متاحًا في السينمات في جميع أنحاء كلا البلدين، والفيلم حاليًا هو رقم 1 في نيجيريا وغرب أفريقيا وهو أعلى ايرادات لفيلم صدر عام 2021 في نيجيريا وغرب أفريقيا.

وبسبب الوباء، أقام الاستوديو عرضًا عالميًا افتراضيًا بدعوة 2328 ضيفًا للحضور، وخلال أول 13 دقيقة من العرض الأول، استخدم الضيوف كشك الصور، والتقطوا أكثر من 1000 صورة .

منذ إطلاق الفيلم، قفز Prime Video إلى التطبيق الأكثر تنزيلًا للترفيه (حسب مخطط متجر التطبيقات) وتلقت صفحة البث الخاصة بالفيلم 9000 اعجاب ويبلغ تصنيفها حاليًا 4 نجوم.

واعتبارًا من 5 مارس، كان الفيلم هو "الأكثر تداولاً" على Twitter وفقا لشركة بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، انتشرت أغنية "أنا ملك" لبوبي سيشنز وميجان ثاي ستاليون على TikTok في 4 مارس من خلال تحدى الرقص "أنا ملك"..