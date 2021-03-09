محمد الفلاح - كورونا يفتك بإعلامية مصرية كبيرة.. والسيسي يتدخل

الثلاثاء 9 مارس 2021

أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، بعلاج الإعلامية ملك إسماعيل وتجهيز مستشفى كوبرى القبة العسكرى لنقلها.



كان شريف بهاء نجل الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل، قال إن عائلته جميعها أصيبت بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن والدته تعانى من فشل فى التنفس بسبب الكورونا، إضافة إلى قصور فى الكلى، حسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

واضاف بهاء أن والدته بحاجة إلى العزل الصحى فى أحد مستشفيات العزل، لأنها مريضة جدا، وناشد الرئيس السيسى التدخل لنقل والدته إلى مستشفى عزل.

وتابع نجل الإعلامية ملك إسماعيل خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، أن والدته تواجه صعوبة فى التنفس وتضع ماسك الأكسجين بشكل مستمر، مؤكدا على أنها تعافت من الكورونا وتحتاج إلى الرعاية حاليا، متمنيا دخول والدته لمستشفى عزل حتى تتحسن حالتها.

وحسب موقع الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، فإن ملك إسماعيل واحدة من الرعيل الأول فى التليفزيون المصرى، تركت بصمة واضحة خلال مشوارها الإعلامى على مدار أكثر من 30 عاماً، عملت خلالها كمذيعة ربط وبرامج وتقلدت عدة مناصب منها رئيس القناة الأولى، ومستشار ونائب رئيس التليفزيون.

كما يُنسب لملك إسماعيل أنها كانت من أوائل المذيعات اللاتى نزلن بكاميرات التليفزيون إلى الشارع لرصد القضايا الاجتماعية بجرأة سببت لها العديد من المشاكل فى وقت كان يفتقد فيه التليفزيون أدنى مساحات الحرية.