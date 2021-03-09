شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث منتج منفذ لفيلم زوجته إلسا باتاكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نيتفليكس عن مشروعها الجديد مع النجم كريس هيمسوورث، ولكن تلك المرة لم يقف كريس أمام الشاشة بل سيقوم بدور المنتج المنفذ، بينما زوجته إلسا باتاكي هي من ستقوم بدور البطولة في الفيلم وهو من كتابته وإخراج الروائي ماثيو رايلي وسيتم تصويره في نيو ساوث ويلز و يشارك الممثل الأسترالي لوك براسي في البطولة.

وفي سياق متصل حددت Marvel موعد طرح فيلم Thor: Love and Thunder، بطولة كريس هيمسوورث، حيث من المقرر أن يتم طرحه 6 مايو 2022، حسب موقع hollywoodreporter، مع الوضع في الحسبان مواعيد التصوير المتقطعة، بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث أن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".

وكان شارك النجم العالمى كريس هيمسوورث، متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور من اليوم الأول له فى كواليس تصوير فيلمه Thor: Love and Thunder، داخل احدى المدن التى تحتوى على سكان أصليين فى أستراليا، حيث ظهر برفقه عدد كبير من السكان عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام.