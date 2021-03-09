"وراء كل مجتمع حضاري امرأة مثالية".. راغب علامة يحتفل باليوم العالمي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان اللبناني راغب علامة، على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وكتب "علامة" عبر حسابه بموقع تويتر: "‏كلّ المحبّة والتقدير لكل ‎امرأة، لأنّها الأم والأخت والبنت والصديقة والحبيبة.. المرأة هي نصف المجتمع وكلّ ‎الرجل ومفتاح الكون.. وراء كلّ مجتمع حضاري امرأة مثاليّة.. حقوقك أمانة بيد الانسانيّة.. كلّ عام وكلّ نساء العالم بألف خير".

يذكر أن الفنان راغب علامة، طرح مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "إنتوا أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.