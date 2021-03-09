صورة| ياسمين رئيس تكشف عن شخصيتها في "ملوك الجدعنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن شخصيتها بمسلسل "ملوك الجدعنة" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشرت ياسمين، صورة لشخصيتها من كواليس تصوير العمل عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ملوك الجدعنة.. فاتن حرفوش..رمضان يجمعنا .. مش فاضل كتير".

مسلسل "ملوك الجدعنة" للنجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، وليد فواز وغيرهم.

"ملوك الجدعنة" سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح وأنور الصباح، ومن المقرر عرضه على قناة "mbc مصر".