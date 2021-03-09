في يوم المرأة.. هاندا أرتشيل تستذكر والدتها وكرم يناصر النساء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نشرت الممثلة التركية هاندا ارتشيل عبر خاصية “الستوري” في حسابها عبر إنستغرام صورتها مع شقيقتها غمزة، وصورة مع والدتها التي توفّيت في العام 2019، وكتبت: “امرأة حياتي اشتقت لك”.

أما شريكها في مسلسل “أنت أطرق بابي” فكان حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المعايدة التي قدّمها للمرأة في يومها العالمي، حيث كتب عبر تويتر ليس يوماً واحداً …. كل يوم!”، في إشارة منه إلى أنّه ليس يوماً واحداً للمرأة بل كل الأيام”.

واستعرض جمهور كرم عبر فيديو، مواقف كثيرة لكرم يعبر فيها عن مناصرته الدائمة للمرأة.