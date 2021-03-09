نادين نجيم تواجه ندوب وجهها في يوم المرأة.. “أقوى كائن على وجه الأرض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: اختارت النجمة اللبنانية نادين نجيم مواجهة الجمهور بندوب تفجير مرفأ بيروت على وجهها وذلك تزامناً مع يوم المرأة العالمي، إذ نشرت صورتين تظهران وجهها قبل وبعد التفجير، وذلك بشكل أكثر وضوحاً من دون استخدام أي “فلتر”.

وكتبت: “المرأة القوية قادرة على تحدّي ظروف الحياة القاسية، لتبقى صامدة طوال الوقت، فهي تصنع سعادتها بنفسها دون انتظار لأي أحد”.

وتابعت نجيم: “المرأة التي لا تنتظر التقييم من أيّ شخص مهما كان، هي أقوى كائن على وجه الأرض”.

وأضافت: “أبقي قوية حتى يتعجّب من حولك من قدرتك على إبقاء الابتسامة على وجهك رغم ما يحدث. تحية للمرأة اللبنانية على قوّتها وعزيمتها وصمودها في ظل كل ما يحدث بلبنان، وتحية للمرأة العربية لأنّها قادرة على التنفيذ واتخاذ القرارات في شتّى المجالات. رأيتها في الصفوف الأولى، فكانت كالقائد لمن حولها، ورأيتها في الصفوف الأخيرة، فكانت كالحارس لعائلتها… ورأيتها في المنتصف، فكانت التوازن بين عقلها وقلبها”.

وينتظر الجمهور عرض حلقة نجيم ضمن برنامج “بصراحة مع” التي تتحاور فيها مع الفنانة السورية سلافة معمار للمرّة الأولى.