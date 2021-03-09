نادين نجيم تواجه ندوب وجهها في يوم المرأة.. “أقوى كائن على وجه الأرض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: اختارت النجمة اللبنانية نادين نجيم مواجهة الجمهور بندوب تفجير مرفأ بيروت على وجهها وذلك تزامناً مع يوم المرأة العالمي، إذ نشرت صورتين تظهران وجهها قبل وبعد التفجير، وذلك بشكل أكثر وضوحاً من دون استخدام أي “فلتر”.
وكتبت: “المرأة القوية قادرة على تحدّي ظروف الحياة القاسية، لتبقى صامدة طوال الوقت، فهي تصنع سعادتها بنفسها دون انتظار لأي أحد”.
وتابعت نجيم: “المرأة التي لا تنتظر التقييم من أيّ شخص مهما كان، هي أقوى كائن على وجه الأرض”.
وأضافت: “أبقي قوية حتى يتعجّب من حولك من قدرتك على إبقاء الابتسامة على وجهك رغم ما يحدث. تحية للمرأة اللبنانية على قوّتها وعزيمتها وصمودها في ظل كل ما يحدث بلبنان، وتحية للمرأة العربية لأنّها قادرة على التنفيذ واتخاذ القرارات في شتّى المجالات. رأيتها في الصفوف الأولى، فكانت كالقائد لمن حولها، ورأيتها في الصفوف الأخيرة، فكانت كالحارس لعائلتها… ورأيتها في المنتصف، فكانت التوازن بين عقلها وقلبها”.
وينتظر الجمهور عرض حلقة نجيم ضمن برنامج “بصراحة مع” التي تتحاور فيها مع الفنانة السورية سلافة معمار للمرّة الأولى.