هكذا بدا نيكولاس كيج وزوجته الخامسة في أول ظهور لهما بعد إعلان زواجهما!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ظهر النجم والممثل الأميركي نيكولاس كيج مع زوجته الجديدة، ريكو شيباتا، في رحلة بعربة حصان في منتزه سنترال بارك في مدينة نيويورك بعد ربط العقدة في حفل أقيم في لاس فيغاس.

خلال اللقطات المنشورة، التي يبدو أنها التقطت قبل الإعلان عن زواجهما، ابتسم كيج البالغ من العمر 57 عاماً وكان مسترخياً في عربة بيضاء يجرها حصان مع ريكو، 26 عاماً، وذلك بعد أسابيع من زواجهما في 16 فبراير.

وارتدى كيج سترة ملونة بالألوان الأزرق والأحمر والأصفر، مع قبعة رعاة البقر “البنية” مع نظارة شمسية، فيما ارتدت زوجته معطفاً رمادياً.

وجاءت نزهتهما بعد تناول الطعام في مطعم Cipriani S.A ثم ذهبا سوياً إلى مطعم Tavern on the Green لتناول المشروبات.

وكان نيكولاس كيج قد تزوج من صديقته اليابانية في 16 فبراير الماضي في حفل بسيط حضرته زوجته السابقة وابنه، وتم اختيار هذا التاريخ خصيصاً تكريماً لذكرى ميلاد والد “نيكولاس كيج” الراحل.

وأعلن كيج خبر زواجه يوم الجمعة، قائلاً إنه يستمتع بحياته الجديدة وأنهما سعيدان جداً.

والتقى النجم الأميركي زوجته الجديدة في شيغا باليابان منذ أكثر من عام، وشوهد الثنائي سوياً في فبراير من العام الماضي.

وتزوج كيج للمرة الأولى من الممثلة باتريشيا أركيت في عام 1995 وانفصلا عام 2001، ثم تزوج من المغنية ليزا ماري بريسلي في أغسطس 2002 وانفصلا في 2004، وتزوج في 2004 من الممثلة أليس كيم وانجبا ابنه كال، وفي 2019 تزوج من صديقته إيريكا كويكي وانفصلا بعد 4 أيام.