أوبرا وينفري تواجه انتقادات بسبب مقاطعتها حديث ميغان والأمير هاري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تلقت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري العديد من التعليقات المتباينة جراء مقابلتها المثيرة للجدل مع الأمير هاري وميغان ماركل، حيث امتدح بعض المشاهدين أسئلتها البارعة بينما انتقد آخرون مقاطعتها المستمرة لحديثهما.

المقابلة مع ميغان وهاري التي بثت ليلة أمس الأحد، بدأت بمحادثة فردية مع ميغان ماركل ثم طرحت أوبرا العديد من الأسئلة الصعبة بدءاً من لقب طفلها آرتشي إلى محاولة إسكاتها من قبل العائلة المالكة وعلاقتها المضطربة مع كيت ميدلتون.

وأعرب بعض المتابعين عن مدى إحباطهم من حديث أوبرا مع ميغان ومقاطعتها قبل أن تنهي حديثها عدة مرات. وكتب أحد المشاهدين: “أوبرا بحاجة إلى التوقف عن مقاطعة هذه الرواية المثيرة”، فيما قال آخر: “أوبرا تواصل مقاطعة ميغان في منتصف جملة أردت حقاً سماعها”، وعلق ثالث: “تطرح أوبرا أسئلة رائعة، لكني أتمنى أن تتوقف عن مقاطعة ميغان ماركل.. كنت أسمع قصة ميغان، وليس أفكار أوبرا في الوقت الفعلي”، وكتب رابع: “يقوم الكثيرون من المحاورين المشهورين بالتدخل أثناء حديث من تتم مقابلتهم”.

وعلى الجانب الآخر، دافع العديد من المشاهدين عن مقاطعة أوبرا لحديث ميغان، قائلين إنها كانت تحاول الحصول على إجابات كاملة من ميغان.

وكتب أحد المشاهدين: “أوبرا تقوم بالحفر من أجل هذه المعلومات، ولا أعتقد أن أي شخص بإمكانه فعل ذلك بشكل أفضل”، فيما قال آخر: “أوبرا تقدم دروساً متقدمة في إجراء المقابلات في الوقت الحالي”، وأضاف مشاهد آخر: “أوبرا خبيرة، لقد تركت ماركل تدمر نفسها”.

كانت قد تطرقت ماركل إلى واحد من أكثر المواقف صعوبة، عندما كشفت أن أفراد العائلة المالكة ناقشوا إمكانية أن يكون طفلها القادم ذا بشرة سمراء وأبلغوا الأمير هاري أنه لن يحصل على الحماية الأمنية ولن يكون لديه لقب أمير. ورفضت ميغان قول من أجرى تلك المحادثات مع هاري، قائلة: “هذا من شأنه أن يضرهم حقاً”.