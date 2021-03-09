فن ومشاهير

أنطونيو بانديراس في نزهة رومانسية في إسبانيا

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يعيش الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس قصة حب مع استشارية الاستثمار الهولندية نيكول كيمبل، منذ انفصاله عن زوجته الثانية ميلاني غريفيث عام 2014.

وشوهد أنطونيو بانديراس وهو يستمتع بنزهة مع صديقته نيكول كيمبل في شوارع مدينة ماربيا الإسبانية.

بدا بانديراس (60 عاماً) وصديقته نيكول (39 عاماً) مفتونين ببعضهما وهما يمسكان بأيدي بعضهما ويتحدثان بحماس أثناء الخروج في نزهة على الأقدام. وارتدى الثنائي أزياء كاجوال وحرصا على وضع كمامة الوجه لتلافي الإصابة بفيروس .

وفي يناير الماضي، كشفت نيكول عن أن أعظم هدية في عيد ميلاد أنطونيو الستين كانت تعافيه من فيروس كورونا، وقالت في تصريحات صحافية: “لم يكن حقاً عام الحفلات، ولكن أعظم هدية كانت شفاءه السريع”.

وكان بانديراس قد أصيب بأعراض شديدة والتهاب في الجهاز التنفسي في أغسطس الماضي وذلك قبل أسابيع من بلوغه عامه الستين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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