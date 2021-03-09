أنطونيو بانديراس في نزهة رومانسية في إسبانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يعيش الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس قصة حب مع استشارية الاستثمار الهولندية نيكول كيمبل، منذ انفصاله عن زوجته الثانية ميلاني غريفيث عام 2014.

وشوهد أنطونيو بانديراس وهو يستمتع بنزهة مع صديقته نيكول كيمبل في شوارع مدينة ماربيا الإسبانية.

بدا بانديراس (60 عاماً) وصديقته نيكول (39 عاماً) مفتونين ببعضهما وهما يمسكان بأيدي بعضهما ويتحدثان بحماس أثناء الخروج في نزهة على الأقدام. وارتدى الثنائي أزياء كاجوال وحرصا على وضع كمامة الوجه لتلافي الإصابة بفيروس كورونا.

وفي يناير الماضي، كشفت نيكول عن أن أعظم هدية في عيد ميلاد أنطونيو الستين كانت تعافيه من فيروس كورونا، وقالت في تصريحات صحافية: “لم يكن حقاً عام الحفلات، ولكن أعظم هدية كانت شفاءه السريع”.

وكان بانديراس قد أصيب بأعراض شديدة والتهاب في الجهاز التنفسي في أغسطس الماضي وذلك قبل أسابيع من بلوغه عامه الستين.