تعرفوا إلى أبرز الفائزين بجوائز “اختيار النقاد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أقيم حفل جوائز “اختيار النقاد” السنوي الـ 26 Critics Choice Awards 2021، أمس الأحد بشكل افتراضي والذي كرم أفضل الأفلام والأعمال التلفزيونية لهذا العام.

وتمكن مسلسلا “ذا كراون” و”نوماد لاند” من الفوز بأبرز جوائز “اختيار النقاد” الأميركية.

حازت الممثلة إيما كورين جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن تجسيدها شخصية الأميرة ديانا، كما فاز الممثل جوش أوكونر بجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي عن تجسيده دور الأمير تشارلز.

وحصد المسلسل، الذي يرصد حياة الملكة إليزابيث الثانية منذ الأربعينات، جائزة أفضل مسلسل درامي، كما فازت الممثلة جيليان أندرسون بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي بعدما أدت دور رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر.

على جانب آخر، فازت الممثلة أنيا تايلور جوي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “كوين جامبيت”.

وحصل مسلسل “نورمال بيبول” على جائزة أفضل مسلسل قصير.

وحاز فيلم ” نومانلاند” جائزة أفضل فيلم، كما فاز الممثل الراحل شادويك بوسمان، الذي توفي أغسطس 2020 بعد إصابته بالسرطان، بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “ما ريني بلاك بوتم”.

وفازت الممثلة البريطانية كاري موليغان بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “برومسينج يانغ وومان”.