شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال: الناس فى الشارع بتطلب منى جزء ثانى من مسلسل "فى بيتنا روبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان هشام جمال، عن كيفية وصوله لفكرة مسلسل " في بيتنا روبوت" و تنفيذها، وقال خلال لقاءه في برنامج "صاحبة السعادة"، للنجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc، فكرة المسلسل الأول كنا هنعمل 3 قصص زى مسلسل بدل الحدوتة 3 للنجمة دنيا سمير غانم، وأن 3 قصص يكونوا مختلفين، وكان في قصة منهم 2 لسه متجوزين والولد عنده مشروع الروبوت واحد بايظ و بيهنج والتانى سليم بينفذه وبدل ما تبقى 15 حلقة كبرناها وبقت 20 حلقة وبعد التفاعل الكبير من الجمهور و نجاح المسلسل عاوزين جزء ثانى من المسلسل".

وتابع هشام جمال، احنا كنا بانينا ديكو المسلسل أول 2020 وداخلين نصور جت كورونا وقفنا ونزل مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف في رمضان ونجح زودنا كلمة "لذيذ" وحبه ليوسف الشريف روبوت زيه، وبحب في الشارع اسأل الناس بتتفرج على المسلسل فين على التلفزيون أو النت ولا على منصة watch it وببقى مبسوط بردود الفعل جدا.

مسلسل فى بيتنا روبوت، بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعى، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامى مغاورى من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدى وإخراج وليد الحلفاوى، وهو من إنتاج سينرجى وروزناما.

وتدور أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت، فى إطار اجتماعى كوميدى عن المهندس يوسف الذى يقوم بدوره الفنان جمال هشام الذى اخترع روبوتين هما لذيذ "عمر وهبة" وزومبا "شيماء سيف"، اللذان يساعداه هو وزوجته سارة والتى تقوم بدورها الفنانة ليلى زاهر.