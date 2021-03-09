شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة لـ فضل شاكر: سلم نفسك للجيش اللبنانى لأنك أخطأت بحق نفسك وبحق أولادك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم راغب علامة، ضيفا في برنامج "يوم ليك" مع الإعلامية سمر يسرى، المذاع على قناة الحياة، وبسؤاله عن توجيه كلمة للفنان فضل شاكر قال: أنا عاوز أقول لفضل شاكر سلم نفسك للجيش اللبناني، وهايكون أفضل من المكان اللى أنت عايش فيه لأنك أخطأت بحق الجيش وبحق نفسك وبحق أولادك.

وتابع راغب علامة، أنا من يوم ما شفته في وجه الجيش اللبناني مبقتش يعنى لى شيء ومش بتابع أخباره، رغم إنى كنت أحبه وساعدته في البداية.

وعن النجمة اليسا قال، تعاونت مع إليسا في أغنية واحدة ديو وكان وقتها مش عارف اسمها لسه كانت جديدة والمنتج اجبلى أغنية وأنا قلتله هاغنى معها رغم إن كان في نجمات تانية كبيرة وقتها.

وعن جورج وسوف قال، أنا بحبه جدا وهو علامة فارقة في الغناء ومن أطيب الناس وأظرفهم على قلبى وأحب الجلوس معه، وأحب أسمع أغنياته بشكل كبير جدا.

وقال راغب علامة، الجيل الجديد مشفق عليه ومتعاطف معاه لأن الحياة بقيت كمبيوتر وفرص العمل أصبحت قليلة للشباب جدا، والشركات تستغنى عن عدد كبير بسبب الكمبيوتر، فأنا بناشد الجميع أن يبحثوا هذا الموضوع لأن هذا سيؤدى الى انفجار في المستقبل.

وأضاف راغب علامة، أولادى ذوقهم الفني متنوع ما بين العربى والاجنبى، واذا عرض عليا أغنى راب لو كنت شاب مثلهم كنت غنيت، وأنا بحب أغانى المهرجانات، وهما حلوين جدا وفى ناس وقفت ضدهم، والأغنية اللى بتنجح محدش يقف قدامها، والسمع بيختلف نتيجة ظروف فنية واجتماعية واقتصادية وسياسية بتحول الفن من مكان لآخر.

وعن امكانية أن يشارك مطربى مهرجانات قال راغب علامة، لو اتعرض عليا أغنى مع فرقة مهرجانات هوافق وهاتكون حاجة مختلفة لأنهم عملوا حاجات فرحت الناس، كما غنى خلال الفقرة أغنية "بنت الجيران"