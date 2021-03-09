شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة عتاب بين يسرا وراغب علامة فى برنامج "يوم ليك" على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم راغب علامة، ضيفا فى برنامج "يوم ليك" مع الإعلامية سمر يسرى، المذاع على قناة الحياة، وعن علاقته بالهضبة عمرو دياب قال، لا توجد بينا منافسة يمكن كانت فى البداية فقط، ولكن لا توجد منافسة وأنا بعتز بمعرفتى وعلاقتى به، وعلاقة الصداقة شيء جميل بينا واحنا نعرف بعض من زمان.

وعرض البرنامج فيديو مسجلا للنجمة الكبيرة يسرا، وقالت خلاله، وحشتنى جدا ووحشتنا قعدتنا فى مصر لانك علطول بتيجى فى مصر والكورونا عملت شغل جامد وبعدت الناس عن بعضها جدا لكن أنت جوا القلب .

وأضافت يسرا، من أجمل أوقاتى لما روحنا اليخت على البحر مع شلة كبيرة من أصحابنا واتغدينا وانا عاوزة نقعد تانى كده، وأنت صديق عزيز وانا بعاتبك عشان بقالى كتير مشوفتكش، لان كل اللى يعرفك يعرف إنك جدع جدا.

ورد راغب علامة عليها خلال الحلقة قائلا، أولا انا بموت فى يسرا وبتمثيلها وشخصيتها وجمالها وبذكائها وتواضعها، وهى حبيبة قلبى من جوا، ومش لاقى كلمات أوصفها ولسانى بيعجز إنى أحكى عنها، وأنا فعلا مقصر معها ومكلمتهاش بقالى فترة وانا بعتذر لها وأول حاجة هاعملها انى هاروح أزورها.