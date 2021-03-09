شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال: أقنعت دلال عبد العزيز بالمشاركة بمسلسل "في بيتنا روبوت" فى دقيقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان هشام جمال، كيف أقنع النجمة دلال عبد العزيز مشاركتها في مسلسل "في بيتنا روبوت"، وقال خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc: بحب عيلة سمير غانم أوى وبكون متفائل بيهم، فى الأول قلت لدنيا وجود دلال عبد العزيز قيمة معانا قالتلى هتوافق والمكالمة مخدتش دقيقتين، وقولتلها أول مرة ليا أمثل، وعاوزك تقفى جنبى في أول تجاربى التمثيلية، قالتلى طبعا يا حبيبى، وعملت دور أمى وكان دمها خفيف ومتصدقة، وكمان النجمة شيرين وافقت علطول".

وأضاف هشام: أنا في أول تجاربى التمثيلية كنت مسنود على شيماء سيف وعمرو وهبة؛ لأن أنا أول مرة أمثل ومش من حقى أن اسمى يبقى قبلهم في التتر، وفاكر كلمتك يا إسعاد من 10 سنين، لما كنت فى مكتبك قلتيلى هقولك كلمتين "مش بتمشى غير بالحب".

مسلسل "فى بيتنا روبوت"، بطولة كل من: شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعى، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامى مغاورى، من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدى وإخراج وليد الحلفاوى، وهو من إنتاج سينرجى وروزناما.

وتدور أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت، فى إطار اجتماعى كوميدى عن المهندس يوسف الذى يقوم بدوره الفنان جمال هشام الذى اخترع روبوتين، هما لذيذ "عمر وهبة" وزومبا "شيماء سيف"، ليساعداه هو وزوجته سارة التى تقوم بدورها الفنانة ليلى زاهر.