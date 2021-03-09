شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر لـ عمرو أديب: شعرت بالخوف والمسئولية بعد نجاح مسلسل "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة مى عمر خلال لقائها مع عمرو أديب، إنها تشعر بالخوف والمسئولية بعد نجاح مسلسل "لؤلؤ" لأنها لابد أن يكون عملها المقبل أفضل مما سبق وقدمت وهو مسئولية كبيرة.

وأضافت مى عمر، أن نجاح مسلسل لؤلؤ يرجع لمحمد سامى لأنه كان موجود دايما وبيساعدهم فى كل شىء ويستشيره فى كل حاجة وأنه قام بعمل جغرافيا المسلسل ليسير عليها فريق العمل.

وأوضحت مى عمر أنها لم تتقمص أى شخصية أثناء تجسيد شخصية لؤلؤ لأن الشخصية من الخيال وليس كما أشيع، مشيرة إلى أن نهاية المسلسل لم تتغير لأنه تم الانتهاء منه قبل عرضه والنهاية كانت محسومة ولكن الجمهور كان يتنبأ بعدد من النهايات.

وأكملت مى عمر، أن المسلسل تم مشاهدته بشكل كبير وبالتالى من الصعب أن يكون هناك إجماع عليه، البعض يتفق والبعض يختلف وهناك من كان يريد الأحداث تسير فى اتجاه معين ولكنه معجب العمل بالكامل.

وحقق مسلسل "لؤلؤ" نجاحا جماهيريا عريضا طوال فترة عرضه بمصر والخليج، حيث تصدر مؤشرات البحث على جوجل بعد انتهاء عرض كل حلقة، وذلك بسبب تفاعل الجمهور مع لؤلؤ ورحلة صعودها من القاع للقمة، وكذلك الشخصيات المحيطة بها.

وفى سياق متصل أكدت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل "لؤلؤ" من بطولة مى عمر، أنها بدأت فى التحضير للجزء الثانى من المسلسل، حيث أوضحت الشركة أنه بداية من التحضير للجزء الأول كان متفقا أن يتم عرض الجزء الأول قبل رمضان، والثانى بمجرد الانتهاء من كتابته خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" انتهى عرضه على قناة ON، وهو من بطولة مى عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقى وإدارد ونجلاء بدر، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد عبد السلام.