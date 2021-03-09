شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف: كنت بقول إزاى فى روبوت بـ"لغد".. وأوتاكا: الأطفال ضربتنى بسببها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة شيماء سيف، عن الصعوبات التى واجهتها خلال تقديم شخصية الروبوت "زومبا" فى مسلسل فى بيتنا روبوت، وقالت خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة"، للنجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc، كنت مرعوبة فى تقديم الروبوت وعندى ثقة فى هشام كبيرة وسيبت دماغى لهشام وصليت استخارة والموضوع مشى وكنت بقولهم إزاى فى روبوت بـ "لغد" كده.

وقال الفنان عمرو وهبة خلال استضافته بنفس الحلقة، لما جت الفكرة كنت متحمس جدا وتجربة صعبة وقلت لو نجح هينجح أوى لأننا بنصنع فورمات جديد، وأضاف الفنان أوتاكا، بحب الشغل مع هشام أوى وشاطر وناجح ومن ساعة ما اشتغلت مع هشام فى مسلسل "فى اللالالاند" خلانى أتجرأ والمسلسل بعد ما بدأ فى أطفال ضربونى فى الشارع قالولى "متضربش زومبا تانى".

مسلسل فى بيتنا روبوت، بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعى، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامى مغاورى من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدى وإخراج وليد الحلفاوى، وهو من إنتاج سينرجى وروزناما.

وتدور أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت، فى إطار اجتماعى كوميدى عن المهندس يوسف الذى يقوم بدوره الفنان جمال هشام الذى اخترع روبوتين هما لذيذ "عمر وهبة" وزومبا "شيماء سيف" اللذان يساعداه هو وزوجته سارة والتى تقوم بدورها الفنانة ليلى زاهر.