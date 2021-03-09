شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر لـ عمرو أديب: نجاح "لؤلؤ" توفيق من عند ربنا والمسلسل تم تصويره فى 4 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة مى عمر ضيفة على الإعلامى عمرو أديب، وقالت إن نجاح مسلسل "لؤلؤ" بتوفيق من عند ربنا، وكل الناس اللى اشتغلوا فى المسلسل اشتغلوا من قلبهم وعملوا مجهود جبار وربنا أكرمنا، مؤكدة أن الناس تحب قصص الصعود والعمل ضم قصة صعود ثم قصة حب والجريمة بعد ذلك.

وأشارت مى عمر إلى أن الملابس فى المسلسل كانت جزءا من عناصر الجذب لكنها ليست أساس نجاح المسلسل وطبيعى طالما بطلة العمل مغنية مشهورة فلابد أن ترتدى ملابس مناسبة للشخصية، وأوضحت مى عمر أن المسلسل تم تصويره فى ٤ شهور والتحضير كان لمدة عام.

حقق مسلسل "لؤلؤ" نجاحا جماهيريا عريضا طوال فترة عرضه بمصر والخليج، حيث تصدر مؤشرات البحث على جوجل بعد انتهاء عرض كل حلقة، وذلك بسبب تفاعل الجمهور مع لؤلؤ ورحلة صعودها من القاع للقمة، وكذلك الشخصيات المحيطة بها.

وفى سياق متصل أكدت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل "لؤلؤ" من بطولة مى عمر، أنها بدأت فى التحضير للجزء الثانى من المسلسل، حيث أوضحت الشركة أنه بداية من التحضير للجزء الأول كان متفقا أن يتم عرض الجزء الأول قبل رمضان، والثانى بمجرد الانتهاء من كتابته خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الشركة المنتجة، أن صناع العمل تعمدوا ترك نهاية الجزء الأول مفتوحة، خاصة أن هناك جزءا ثانيا من العمل، ستكون أحداثه أكثر تشويقا.

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" انتهى عرضه على قناة ON، وهو من بطولة مى عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقى وإدوارد ونجلاء بدر، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد عبد السلام.