شكرا لقرائتكم خبر عن شادويك بوسمان يصنع المجد رغم وفاته ويحصد 3 جوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن خبر وفاته خبرا عاديا، حيث حزن محبوه حول العالم بعد نشر خبر وفاة النجم العالمي شادويك بوسمان أغسطس الماضي بسبب مرض السرطان، فحزن محبوه.

فالنجم العالمي استطاع أن يصنع المجد رغم وفاته، حيث حصل مؤخرًا علي جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل عن دوره في الفيلم الدرامي Ma Rainey's Black Bottom، وأفضل ممثل عن نفس الفيلم في International Awards، واخيرًا أفضل ممثل في جوائزCritics Choice Awards 2021، الذى أقيم بعد منتصف ليل أمس، ويبدو أن هناك المزيد من الجوائز في طريقها لـ شادويك بوسمان، فموسم الجوائز العالمي لم ينتهي بعد.

وقد توفى بوسمان بسرطان القولون عن عمر يناهز 43 عامًا فى 28 أغسطس بعد صراع دام أربع سنوات ضد المرض، وقد أثارت الأخبار فيضانًا من الحزن والتعاطف، بما فى ذلك الإعجابات والتغريدات من المشاهير والمجموعات مثل دواين جونسون والأكاديمية وNAACP، فيما كانت بعض مشاريعه الأخيرة لصالح Netflix، بما فى ذلك Spike Lee’s Da 5 Bloods والعرض الأول لفيلم Ma Rainey's Black Bottom.