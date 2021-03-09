شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تكشف سبب تأخر طرح أغنية "هو نفس الشوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنان أنغام عن سبب تأخر طرح أغنيتها الجديدة "هو نفس الشوق"، والتى كان من المقرر أن يتم طرحه فى كليبها السابق.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر، : " أغنية هو نفس الشوق جاهزة بقالها سنتين والمفروض تنزل ولكن تعطلت لأسباب فنية.. ووقتها زعل الشاعر أسامة مصطفى بسببها".

وتابعت: "جه الوقت اللى بقول فيه إنها تنزل أغنية هو نفس الشوق.. ولقيتها مناسبة لحالتنا فى الوقت الحالى.. وفرصة اعمل تكريم للفنانين اللى افتقدناهم بسبب جائحة كورونا".

وأضافت: "الناس بتحب النوع ده من الموسيقى الكلاسيكى الهادى اللى فى الأغنية.. ومفردات الأغنية مصرية جدا".

وطرحت الفنانة أنغام كليب أغنيتها الجديد "هو نفس الشوق" عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، مساء اليوم، حيث تجاوزت الأغنية حاجز الـ 17 ألف مشاهدة في أقل من ساعة من طرحها.

وشاركت الفنانة أنغام جمهورها كليب الأغنية عبر حسابها الرسمي على تويتر، معلقة بكوبليه من الأغنية الجديدة قائلة: "هو نفس الشوق في قلبي وبحلاوته وبعذابه يظهر أن الشوق يا قلبي عمره ما يفارق صحابه".