شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة لمن يصفونه بعدم تجديد فنه: لو بكرر نفسى مش هفضل لليوم راغب علامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم راغب علامة، ضيفا فى برنامج "يوم ليك" مع الإعلامية سمر يسرى، المذاع على قناة الحياة، ورد على بعض الأشخاص الذين يصفون فنه بعدم تجديده، قائلا، أنا مع حرية التعبير والرأى وعادى شيء لا يزعلنى ولا يبسطنى وكل واحد له رأى ولو فنى مش متجدد ومش عاجبه ميسمعنيش محدش ضربه على ايده، وانا بقالى 40 سنة ناجح ولو أنا بكرر نفسى مكونتش هفضل لليوم راغب علامة.

وعن أسراره وقصص الحب فى حياته قال، أكيد عيشت حياة مليئة بالقصص بالفن وبالحياة الخاصة والحياة العاطفية، وفى حاجات من حقى أقولها وفى حاجات مش من حقى أقولها لأن فى أسرار للحياة ولازم يكون فى احترام للأطراف الأخرى ولو هاكتب قصة حياتى هاشيل حاجات منها.

وتابع راغب علامة، طبيعى يكون فى نساء فى حياتى، وفكرت أكتب مذكراتى لكن أنا المشكلة بقيت ناس كتير منها، وفى مرة اتعرفت على واحدة وبعد ما قعدنا مع بعض اكتشفت أن كان فى علاقة بينا زمان بس كنت ناسيها وهى كانت بتفكرنى كان موقف صعب جدا.

وقال راغب علامة، الجيل الجديد مشفق عليه ومتعاطف معاه لأن الحياة بقيت كمبيوتر وفرص العمل أصبحت قليلة للشباب جدا، والشركات تستغنى عن عدد كبير بسبب الكمبيوتر، فأنا بناشد الجميع أن يبحثوا هذا الموضوع لأن هذا سيؤدى إلى انفجار فى المستقبل.

وأضاف راغب علامة، أولادى ذوقهم الفنى متنوع ما بين العربى والأجنبى، وإذا عرض عليا أغنى راب لو كنت شاب مثلهم كنت غنيت، وأنا بحب أغانى المهرجانات، وهما حلوين جدا وفى ناس وقفت ضدهم، والأغنية اللى بتنجح محدش يقف قدامها، والسمع بيختلف نتيجة ظروف فنية واجتماعية واقتصادية وسياسية بتحول الفن من مكان لآخر.

وعن سؤال هل من الممكن أن يشارك مطربى مهرجانات؟ قال راغب علامة، لو اتعرض عليا أغنى مع فرقة مهرجانات هوافق وهاتكون حاجة مختلفة لأنهم عملوا حاجات فرحت الناس، كما غنى خلال الفقرة أغنية "بنت الجيران"