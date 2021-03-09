شكرا لقرائتكم خبر عن "صاحبة السعادة" تستضيف أبطال مسلسل "فى بيتنا روبوت".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت النجمة إسعاد يونس، فى برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc، بأبطال مسلسل "فى بيتنا روبوت"، شيماء سيف، هشام جمال، عمرو وهبة، ليلى زاهر، أوتاكا.

وأدى كل من، شيماء سيف وعمرو وهبة فقرة تمثيلية بشخصيات الروبوت "زومبا" و"لذيذ" وقدما أبيات من الشعر لصاحبة السعادة، وبعد ذلك غنى هشام جمال وليلى زاهر تتر المسلسل.

مسلسل فى بيتنا روبوت، بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعى، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامى مغاورى من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدى وإخراج وليد الحلفاوى، وهو من إنتاج سينرجى وروزناما.

وتدور أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت، فى إطار اجتماعى كوميدى عن المهندس يوسف الذى يقوم بدوره الفنان جمال هشام الذى اخترع روبوتين هما لذيذ "عمر وهبة" وزومبا "شيماء سيف" اللذان يساعداه هو وزوجته سارة والتى تقوم بدورها الفنانة ليلى زاهر.