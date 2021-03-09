شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: لو اتعرض عليا أغني مع فرقة مهرجانات هوافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم راغب علامة، ضيفا في برنامج "يوم ليك" مع الإعلامية سمر يسرى، المذاع على قناة الحياة، وتحدث عن الجيل الجديد وأغانى المهرجانات، قائلا: الجيل الجديد مشفق عليه ومتعاطف معه؛ لأن الحياة بقيت كمبيوتر، وفرص العمل أصبحت قليلة للشباب جدا، والشركات تستغنى عن عدد كبير بسبب الكمبيوتر، فأنا أناشد الجميع بحث هذا الموضوع؛ لأن هذا سيؤدى إلى انفجار في المستقبل.

وأضاف راغب علامة، أولادى ذوقهم الفني متنوع ما بين العربي والأجنبي، وإذا عُرض عليّ أغنى راب لو كنت شاب مثلهم كنت غنيت، وأنا بحب أغاني المهرجانات، وهما حلوين جدا وفى ناس وقفت ضدهم، والأغنية اللى بتنجح محدش يقف قدامها، والسمع بيختلف نتيجة ظروف فنية واجتماعية واقتصادية وسياسية بتحول الفن من مكان لآخر.

وعن هل من الممكن أن يشارك مطربى مهرجانات قال راغب علامة، لو اتعرض عليا أغنى مع فرقة مهرجانات هوافق وهتكون حاجة مختلفة؛ لأنهم عملوا حاجات فرحت الناس، كما غنى خلال الفقرة أغنية "بنت الجيران".

من ناحية أخرى يُحيى راغب علامة، حفلا غنائيا فى أوبرا دبى يوم 12 شهر مارس الجارى، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه خلال الحفل.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النور.