للمرة الثانية.. أبو يعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن المطرب محمد أبو العنين الشهير بـ"أبو"، إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا.

وكتب أبو عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "إيجابي للمرة الثانية"، وتفاعل عدد من نجوم الفن مع منشور أبو أبرزهم المنتج طارق الجنايني، المنتج هشام سليمان، والفنان محمد الشقنقيري.

وكان أبو قد أعلن في ديسمبر الماضي، عن اعتذاره عن إحياء حفلات رأس السنة بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن أبو اشتهر بأغنية "3 دقات" وهي الأغنية الرسمية للدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، وكان آخر أعماله أغنية "محتار" التي قدمها ضمن أحداث فيلم "وقفة رجالة" وهي من كلمات أمير طعيمة، وتوزيع روبرت كمال.

