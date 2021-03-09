لاميتا فرنجية جذابة وتامر حسين رفقة ميسي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد زاهر

نشر الفنان أحمد زاهر صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها رفقة ابنتيه "ملك وليلى".

رامي صبري

شارك الفنان رامي صبري جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة له ظهر خلالها على متن إحدى الطائرات متجهًا إلى دبي.

علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة مبهجة نالت إعجاب متابعيها.

هايدي موسى

شاركت المطربة هايدي موسى، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تلتقط "السيلفي" مع جمل.

ساندي علي

نشرت الفنانة ساندي علي صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها داخل سيارتها مرتدية نظارة شمسية.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، من كواليس فيلم "آخر نيزك"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

تامر حسين

شارك الشاعر تامر حسين جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر "إنستجرام"، ظهر خلالها رفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ابنة أصالة

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

محمد رشاد

شارك المطرب محمد رشاد جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يقف بجوار سيارته.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة