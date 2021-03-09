"أنتِ لست نصف الدنيا بل أنت الحياة".. ليلى علوي تحتفل باليوم العالمي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة ليلى علوي، على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم ٨ مارس، وذلك على طريقتها الخاصة.

ونشرت علوي، صور مجمعة للشخصيات التي قدمتها في أعمالها المختلفة، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: "كل شخصية عملتها.. كنت بجسد فيها امرأة مصرية من نوع مختلف، من مختلف الأماكن والشخصيات والظروف والصعوبات، ليها طباعها الخاصة ومميزاتها الفريدة".

وأضافت: "تحية لكل السيدات باليوم العالمي للمرأة.. كل عام وأنت امرأة قوية حازمة ملهمة، حنونة، صبورة، متسامحة.. أنت لست نصف الدنيا بل أنت الحياة".

يذكر أن الفنانة ليلى علوي، تعود للسينما بعد غياب 4 سنوات بفيلم "ماما حامل"، الذي تدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد سلام، سامي مغاوري، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.