شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلاني في اليوم العالمي للمرأة: هي أمي وزوجتي وأختي وابنتي وكل العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم اللبناني عاصى الحلانى، التحية للمرأة فى يومها العالمى، مشيرا إلى أنه موعد للاحتفال بإنجازاتها ودورها الكبير في المجتمع، حيث شاركات في كل المجالات وتربية الأجيال وبناء بلادها.

ونشر عاصى الحلانى، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة تجمعه مع زوجته كوليت بولس وابنتيه ماريتا ودانا، وعلق: "يوم العالمي للمرأة موعدا للاحتفال بإنجازات المرأة في المجتمع ويُحسب للمرأة دورها الكبير في المجتمع وشاركت عبر العصور القديمة والحديثة في شتى المجالات، وكانت لها أدوار عديدة، لعل الدور الأساسي يتمثل في بناء بلادها وتربية الأجيال، المرأة هي أمي وزوجتي وأختي وابنتي وكل هذا العالم".



عاصى الحلانى

ودائما ما يشارك النجم اللبناني عاصى الحلانى، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة مع زوجته عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، والتي كان آخرها حين ظهر من وراء إحدى النوافذ التي تطل على برج خليفة في الإمارات العربية المتحدة.



عائلة عاصى الحلانى

وحرص الحلانى، من خلالها على التغزل في زوجته التي ظهرت بجواره في الصورة، حيث كتب قائلاً: "ياللي سحرك في عيونك، آه من سحر العيون"، وسرعان ما حصدت الصورة عدد كبير من التعليقات والإعجابات من قِبَل جمهوره.