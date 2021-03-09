شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي تحتفل بعيد ميلاد سميحة أيوب بمجموعة صور تجمعهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة نادية الجندى، على الاحتفال بعيد ميلاد النجمة سميحة أيوب، الذى يوافق اليوم 8 مارس، حيث نشرت مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، موجهة لها رسالة قائلة: "صديقتي وحبيبتي، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، كل سنة وأنتى طيبة وبخير وبسعادة".

وأضافت الجندى، في منشورها: "سنة جميلة عليكى وربنا يديكى الصحة يا رب، وتمتعينا بفنك وأدائك العظيم الراقي، وحشتيني وبحبك أوي ووحشني الشغل معاكى يا فوزز".



نادية الجندى مع الفنانة سميحة أيوب



نادية الجندى وسميحة أيوب

دخلت سميحة أيوب المعهد العالي للتمثيل عام 1949 الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يده، وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال وهي: فيلم شاطئ الغرام في مطلع سنة 1950م، ثم في سنة 1951 شاركت في فيلم ورد الغرام. وقد ذاعت نجوميتها في أوائل الخمسينيات، وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل في سنة 1953م. انضمت إلى المسرح القومي المصري، وصارت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975. وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية.