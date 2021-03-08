وضع تمثال آخر لـ رمسيس الثانى فى فناء المتحف الكبير بمصر

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

استطاع المرممون والأثريون العاملون فى المتحف المصرى الكبير من تثبيت وتقوية وتدعيم الأجزاء الضعيفة من التمثال الثانى لرمسيس الثانى، حيث تم وضعه بالفناء فى مدخل الهرم الزجاجى، ولهذا نستعرض نبذة عن حياة الملك رمسيس الثانى خلال السطور المقبلة.



رمسيس الثانى أشهر ملوك الفراعنة، حيث اعتلى عرش مصر وهو شاب صغير، كان في الخامسة والعشرين من عمره، ويقول كتاب "الفراعنة المحاربون.. دبلوماسيون وعسكريون" للدكتور حسين عبد البصير، "صار رمسيس الثانى على الرغم من وجود عدد كبير من الملوك الفراعنة الذين حملوا اسم رمسيس من قبله، مثل جده رمسيس الأول فى أسرته الأسرة التاسعة عشرة، وخلفائه من رمسيس الثالث إلى رمسيس الحادى عشر فى الأسرة التالية وأعنى الأسرة العشرين، وصار علمًا واسمًا على عصر كامل، وهو عصر الرعامسة أى ملوك الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين، عصر المجد فى مصر القديمة، فعندما نقول رمسيس دون تحديد ترتيبه فى الأسرتين أو فى العصر أو فى مصر القديمة عمومًا، فيعلم الجميع فى العالم كله، أننا نقصد دون شك نجم الأرض وملك الملوك رمسيس الثانى العظيم الخالد.

وأوضح الدكتور حسين عبد البصير، أن رمسيس الثانى كان ابن الفرعون المحارب الخالد الملك سيتى الأول العظيم وابن الملكة تويا، ويعنى اسم رمسيس "الإله رع خلقه" واسمه الكامل "رمسيس مرى آمون" ويعنى "الإله رع خلقه، محبوب الإله آمون"، واسم العرش الخاص به هو "وسر ماعت رع ستب إن رع" أى "عدالة الإله رع قوية، المختار من الإله رع".

تزوج رمسيس الثانى من عدد كبير جد من النساء، لعل أشهرهن الملكة الفاتنة وجميلة الجميلات الملكة "نفرتارى"، وأنجب عددًا كبيرًا من البنين والبنات، لعل أشهرهم ابنه وولى عهده الملك "مرنبتاح" والأمير الزاهد الناسك الشهير "خع إم واس" والأميرة الملكة "ميريت آمون"، ولم ينجب ملك مصرى قديم مثلما أنجب رمسيس الثانى العظيم من أبناء كثيرين.

وحكم رمسيس الثانى مصر عددا كبيرا من السنوات ما يقرب من سبعة وستين عامًا، وامتاز عهده بالعظمة والمجد والضخامة فى كل شىء خصوصًا فى أعمال البناء والتشييد والتى امتدت فى أركان الكون الأربعة خصوصًا فى أرض مصر الطيبة وبلاد النوبة وبلاد الشام وعلى ساحل البحر المتوسط.

وأكد كتاب "الفراعنة المحاربون"، أنه لم يشيد ملك مصرى قديم من معابد وتماثيل ضخمة ومسلات مثلما بنى رمسيس الثانى العظيم، وكان زمنه بحق عصر رمسيس الثانى العظيم، وامتد به العمر طويلاً ومات فى سن متأخرة بعد العام التسعين من عمره.